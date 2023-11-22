«Предал народ»: как российский тренер воюет за ВСУ, что грозит за госизмену МВД объявило в розыск дагестанского кикбоксера Ахмедова по статье о госизмене

Фото: Социальные сети

Ахмад Ахмедов

МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Кто он такой, в чем его обвиняют, почему участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ?

Кто такой Ахмад Ахмедов

Ахмад Ахмедов — известный российский спортсмен, обладатель звания «Заслуженный тренер России». Долгое время работал в спортивном клубе «Матадор» в Кизляре, где тренировал сборную Дагестана по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

Ахмедов воспитал нескольких мастеров спорта международного класса, среди которых, по его собственным словам, 16 чемпионов мира. Несмотря на то, что Ахмедов переехал на Украину, он остается гражданином РФ.

В чем обвиняют дагестанского кикбоксера

Незадолго до объявления в розыск источники в силовых структурах Дагестана сообщили ТАСС, что Ахмад Ахмедов стал фигурантом уголовного дела по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Фото: Социальные сети Ахмад Ахмедов

За государственную измену ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как Ахмедов оказался в ВСУ

Ахмедов переехал на Украину в 2017 году, там продолжил тренерскую карьеру и был назначен президентом Федерации профессионального кикбоксинга «К-1». После начала специальной военной операции ВС РФ дагестанский тренер вступил в отряды территориальной обороны, попал в добровольческий батальон «Хорт», в составе которого принимал участие в боевых действиях под Киевом.

Позже Ахмедов возглавил «Всеукраинский конгресс народов Дагестана» и перешел в созданный в октябре 2022 года дагестанский батальон имени имама Шамиля, где был назначен заместителем командира Магомеда Сайпулаева. В составе формирования он принимал участие в боевых действиях под Бахмутом, который в итоге был взят силами российской ЧВК «Вагнер».

За время пребывания на Украине Ахмедов в интервью СМИ заявлял, что Россия «оккупировала» Дагестан и «не дает республике развиваться».

«Мы несколько веков воевали с Россией. Какая мне разница, где нанести ущерб этой проклятой стране? Мы будем делать все, чтобы Россия проиграла эту войну. Вообще, дагестанцы, мой народ, связывают все свои надежды с победой Украины в этой войне. Потому что у нас общий враг, и мы очень надеемся, что у нас будет общая победа. Во всяком случае, я живу этим», — заявлял заслуженный тренер России в интервью.

Считают ли его предателем

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в разговоре с NEWS.ru назвал Ахмедова предателем своего народа. По его словам, к этому человеку не может быть другого отношения.

«Предатель, как еще можно к нему относиться. Этот человек предал свою землю, свой народ, всех тех, с кем он вырос. Он же не вырос на территории Украины. К нему можно относиться только как предателю. Ничего не может быть другого», — сказал Шлеменко.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Шлеменко

Кто еще с Кавказа воюет за Украину

В настоящее время в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие несколько вооруженных формирований, созданных выходцами с Кавказа. Среди таких отрядов:

«Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева» во главе с Адамом Осмаевым, который в 2007 году уехал на Украину после того, как его заподозрили в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина;

«Чеченский миротворческий батальон имени шейха Мансура», созданный в 2014 году и являвшийся одним из самых больших по численности добровольческих подразделений на Украине. Его возглавляет один из видных боевиков «Чеченской Республики Ичкерии» (признана террористическим формированием и запрещена в РФ) Муслим Чемберлоевский, который, предположительно, участвовал в боевых действиях в Сирии в рядах террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ по решению Верховного суда);

«Мусульманский корпус „Кавказ“», известный также как ДРГ «Большой Кавказ», набранный не только из выходцев с Кавказа, но и других украинцев мусульманского вероисповедания;

34-й штурмовой батальон «Бешеная стая» (подразделение из чеченских добровольцев), который создан в 2014 году и входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которым командует Казбек Абдуразаков, полевой командир ЧРИ в ходе Второй чеченской войны.

Также среди известных кавказских боевиков воюет на стороне ВСУ чеченский полевой командир Рустам Ажиев, который получил известность как Абдул-Хаким Шишани во время боевых действий на территории Сирии, где возглавлял джихадистскую группировку «Аджнад аль-Кавказ» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Читайте также:

От Усика до Харлан: кто и как из украинских спортсменов поддерживает ВСУ

В Москве задержан боец ММА Якубов: что он сделал, какой срок грозит

Сирийский след: что известно о накрытой ФСБ салафитской группировке