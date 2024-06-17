Правящая партия Армении сорвала заседание парламента об отставке Пашиняна Заседание парламента Армении не состоялось из-за неучастия фракции Пашиняна

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Внеочередное заседание Национального собрания Армении, инициированное оппозицией для обсуждения отставки премьер-министра Никола Пашиняна, не состоялось, передает Sputnik Армения. Отмечается, что кворум не обеспечила правящая партия «Гражданский договор».

Указывается, что для проведения заседания необходимо участие 54 депутатов. Однако из-за отказа парламентариев из фракции Пашиняна участвовать в заседании было зарегистрировано только 34 участника.

На прошлой неделе с инициативой отставки правительства выступили оппозиционные блоки «Айастан» и «Честь имею». Они также заявляли о необходимости формирования нового кабинета министров.

Ранее Никол Пашинян на встрече с жителями Сюника заявлял, что Армения проведет референдум, если с Азербайджаном будут достигнуты договоренности об обмене территориями. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент вопрос формирования новой границы не стоит.

До этого Пашинян посетил приграничный участок Баганис — Киранц в Тавушской области. Глава правительства ознакомился с условиями службы пограничников, размещенных там после делимитации границы с Азербайджаном.

В конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первый этап переселения граждан Азербайджана в Ханкенди начнется в сентябре этого года. Глава государства подчеркнул, что первыми участие в репатриации примут студенты и их преподаватели.