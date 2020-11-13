Правозащитники заявили о более 500 задержанных протестующих в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f88c2f72-2756-11eb-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

О том, что в ходе ставших уже традиционными воскресных митингов против белорусского президента Александра Лукашенко задержаны более 500 человек, сообщили правозащитники из центра «Весна».

На своём сайте они опубликовали список из 503 человек. Большинство из них попали в руки силовиков в Минске.

Задержания проходили в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах. Официальных данных о задержанных при этом белорусская милиция пока не предоставила.

Акции протеста против Александра Лукашенко, который в 2020 году пошёл уже на шестой президентский срок, в Белоруссии не утихают уже три месяца после того, как были объявлены итоги голосования. Митингующие не согласны с результатами и считают, что победила на выборах оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Полиция и силовики с самого начала акций протеста грубо задерживают их участников и, по неофициальным данным, от их действий пострадали уже сотни человек. Есть и жертвы. Так, 11 ноября в Минске погиб оппозиционный активист Роман Бондаренко. Он увидел, как во двор его дома приехали неизвестные люди в масках. Они стали снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Минчанин вышел спросить, что происходит. Началась драка, после которой Романа увезли на микроавтобусе. Позднее он умер в больнице.

В воскресенье стало известно о задержании в Минске корреспондента РИА Новости. Журналист российского издания, имевший аккредитацию МИД Белоруссии, был задержан в ходе одной из протестных акций в районе «Площади перемен» и доставлен в РУВД Центрального района Минска. Кроме него, были задержаны ещё два журналиста российских СМИ.

Как писал NEWS.ru, посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в ходе протестных акций в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.