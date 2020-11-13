Правозащитники заявили о более 500 задержанных протестующих в Белоруссии

О том, что в ходе ставших уже традиционными воскресных митингов против белорусского президента Александра Лукашенко задержаны более 500 человек, сообщили правозащитники из центра «Весна».
На своём сайте они
Задержания проходили в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах. Официальных данных о задержанных при этом белорусская милиция пока не предоставила.
Акции протеста против Александра Лукашенко, который в 2020 году пошёл уже на шестой президентский срок, в Белоруссии не утихают уже три месяца после того, как были объявлены итоги голосования. Митингующие не согласны с результатами и считают, что победила на выборах оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.
Полиция и силовики с самого начала акций протеста грубо задерживают их участников и, по неофициальным данным, от их действий пострадали уже сотни человек. Есть и жертвы. Так, 11 ноября в Минске погиб оппозиционный активист Роман Бондаренко. Он увидел, как во двор его дома приехали неизвестные люди в масках. Они стали снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Минчанин вышел спросить, что происходит. Началась драка, после которой Романа увезли на микроавтобусе. Позднее он умер в больнице.
В воскресенье стало известно о задержании в Минске корреспондента РИА Новости. Журналист российского издания, имевший аккредитацию МИД Белоруссии,
Как писал NEWS.ru, посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в ходе протестных акций в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.