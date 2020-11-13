Правозащитники сообщили о задержании 900 участников протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5d66cabc-08dd-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правоохранительные органы задержали более 900 участников протестных акций в Белоруссии. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

По данным на 23:00 мск в списках задержанных 948 человек. Большинство из них задержаны в ходе протестных акций в Минске, но есть в списке также Пинск, Гомель, Бобруйск, Могилёв и другие города.

Ранее стало известно о задержании в Минске 18 российский журналистов. Впоследствии они были отпущены. При этом большинство представителей СМИ Белоруссии остаются в минских РУВД.

Как писал NEWS.ru, очередная воскресная акция оппозиции в Минске завершилась. В городе восстановили работу метро и мобильной связи. Сегодняшняя акция протеста была посвящена памяти Романа Бондаренко, который умер после потасовки с неизвестными 12 ноября в больнице, куда был доставлен из милиции. Марш должен был состоятся от станции метро «Пушкинская» до так называемой площади перемен в одном из дворов города.

Силовики не дали протестующим объединиться в один марш. Милиция задерживала сторонников оппозиции в разных точках на подходе к месту сбора. При разгоне митингующих применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства. Акции протеста продолжаются.