Правозащитники сообщили о почти 70 задержанных на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e19962f2-1c53-11eb-83f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/Global Look Press

Не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» заявил, что в ходе сегодняшней акции протеста задержано почти 70 человек.

На данный момент в списках правозащитников 68 человек. Среди них — три журналиста белорусской общеполитической газеты «Новы Час»: Александр Зенькович, Яна Трусило и Дмитрий Дмитриев. Последнего, по данным организации, сильно избили.

Кроме того, правозащитники сообщили о задержании журналиста польского телеканала «Белсат» Дмитрия Солтана. Наибольшее число задержаний, как сообщает центр, было проведено в Минске. Трёх человек задержали в Гродно, одного — в Могилёве, передаёт «Интерфакс-Запад».

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Наиболее многочисленные шествия проходят по выходным, они сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Оппозиция объявила сегодняшнюю демонстрацию «Маршем против террора».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Белоруссии правоохранители произвели выстрел при разгоне еженедельной воскресной демонстрации на улице Калиновского.