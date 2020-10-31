Правозащитники сообщили о почти 70 задержанных на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» заявил, что в ходе сегодняшней акции протеста задержано почти 70 человек.
На данный момент в списках правозащитников 68 человек. Среди них — три журналиста белорусской общеполитической газеты «Новы Час»: Александр Зенькович, Яна Трусило и Дмитрий Дмитриев. Последнего, по данным организации, сильно избили.
Кроме того, правозащитники сообщили о задержании журналиста польского телеканала «Белсат» Дмитрия Солтана. Наибольшее число задержаний, как сообщает центр, было проведено в Минске. Трёх человек задержали в Гродно, одного — в Могилёве,
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Наиболее многочисленные шествия проходят по выходным, они сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Оппозиция объявила сегодняшнюю демонстрацию «Маршем против террора».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Белоруссии правоохранители произвели выстрел при разгоне еженедельной воскресной демонстрации на улице Калиновского.