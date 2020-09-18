Правозащитники сообщили о более 140 задержаниях на женском марше в Минске

https://static.news.ru/photo/f5eff34a-fa90-11ea-8660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Во время несанкционированного женского марша силовики задержали более 140 человек. Такие данные приводит незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

О том, что силовики забирают участников акции ранее информировали и местные СМИ. При этом в ГУВД Мингорисполкома информацию о задержаниях «Интерфаксу» подтвердили , но о точном числе задержанных ничего не сказали.

Белорусы выходят на акции протестов в Минске уже больше месяца. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, на женском марше трём участницам стало плохо и им понадобилась помощь врачей.