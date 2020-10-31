Правозащитники сообщили о более 100 задержанных во время митингов в Минске

https://static.news.ru/photo/897e84fc-1c5e-11eb-b1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Во время акций протеста в белорусской столице полицейские задержали 114 человек. Об этом сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

Больше всего людей задержали в Минске. В участки забирали также демонстрантов в Могилёве, Гродно и Жодишках.

Оппозиция к действующей власти провела в Минске акцию, которой дали название «Дзяды» («Деды», «Предки»). Митинг, приуроченный ко Дню поминания предков, который отмечают 2 ноября, в Белоруссии проводится уже много лет. По традиции шествие проходит от центра Минска к Куропатам, расположенным на окраине белорусской столицы.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Наиболее многочисленные шествия проходят по выходным, они сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Оппозиция объявила сегодняшнюю демонстрацию «Маршем против террора».

Акцию, приуроченную ко Дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы — месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано властями Белоруссии и проходило в рамках акций протеста, которые проводит оппозиция после президентских выборов 9 августа.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось о 70 задержанных.