Правозащитники сообщили о 245 задержанных на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3f5f32c0-8f88-11eb-b74b-96000091f725_660.jpg Фото: spring96.org

Белорусские правозащитники назвали число задержанных на прошедшей 27 марта акции протеста.

Согласно данным правозащитного центра «Весна», в общей сложности задержали 245 участников митингов, большинство из них в Минске — более 220 человек. Также милиция задерживала протестующих в Новогрудке, Бресте, Гомеле, Солигорске, Барановичах, Могилёве и Новополоцке.

Как писал NEWS.ru, на 27 марта оппозиция анонсировала новую акцию протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику. Правоохранительные органы пресекали попытки противников Лукашенко собраться вместе, а также осуществляли точечные задержания. Весь день на столичных площадях дежурили усиленные наряды силовиков, на улицах были припаркованы автозаки и микроавтобусы с бойцами.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.