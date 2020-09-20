Правозащитники сообщили, что в Минске задержали 390 человек

Во время «Блестящего марша», который прошёл в Минске 19 сентября, правоохранители задержали 390 человек. Большая часть задержанных — женщины. Об этом сообщили представители белорусского правозащитного центра «Весна».
Из обнародованного списка следует, что большинство из задержанных уже освобождены. Информации по остальным не приводится. Все имеющиеся в распоряжении правозащитников сведения
Ранее сообщалось о 310 задержанных. На тот момент времени правозащитники уточняли, что сведения будут обновляться. По предъявленным данным, одна из задержанных, Инна Ромашевская, является сотрудницей посольства Великобритании в Минске. О наличии у неё дипломатического статуса сведений нет.
Отмечается, что милиция уже освободила пожилую участницу акций протеста белорусской оппозиции Нину Багинскую. Кроме того, в Минске был задержан итальянец Фабрицио. Его фамилия неизвестна. Европеец на данный момент уже освобождён.
Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.
Как ранее писал NEWS.ru, на несанкционированном шествии белорусских женщин в Минске троим митингующим понадобилась помощь врачей.
У одной из них случился эпилептический припадок.
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