Правозащитники рассказали о 16 задержанных на протестах в Минске

https://static.news.ru/photo/2059dd90-2cb8-11eb-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Силовики задержали во время массовых акций в Минске 22 ноября 2020 года 16 человек, заявили белорусские правозащитники. Кроме того, стало известно, что сотрудники силовых структур столицы страны применили спецсредства в отношении участников шествия. Недовольные выступали против лидера государства Александра Лукашенко. Атаку на граждан правоохранители совершили в микрорайоне Каменная.

22 ноября в Беларуси анонсирована традиционная акция протеста... Но как только люди начали собираться в колонны, силовики начали точечно задерживать демонстрантов и применять спецсредства против них, — передаёт правозащитный центр «Весна» на своём сайте.

22 ноября в Минске проходит традиционная воскресная акция протеста, участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах в шестой раз президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики заранее взяли под контроль площади в центре города, где выставили ограждения и припарковали автозаки.

В этот раз горожане изменили формат проведения акций. Теперь протестующие собираются небольшими группами в своих дворах и двигаются на точки сбора. На месте они объединяются в колонны и направляются в центр города, где все колонны должны объединиться.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр транспорта и связи Украины, а также бывший депутат Рады Евгений Червоненко раскритиковал позицию Киева по отношению к Белоруссии. Он добавил, что о разрываемых с Минском связях в Киеве могут пожалеть, поскольку именно из РБ идут поставки битума для постройки дорог в Незалежной.