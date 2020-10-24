Правозащитники заявили о 10 задержанных женщинах на митингах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b73ba1b2-1610-11eb-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

Силовики Белоруссии задержали 24 октября 10 участниц протестов оппозиции. Акции проходили в Минске и ряде других городов государства.

Представители незарегистрированного властями правозащитного центра «Весна» сообщили, что в столице пойманы девять гражданок. Ещё одну задержали в Жлобине (Гомельская область).

Около 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном женском марше, который прошёл в столице Белоруссии 24 октября. Участницы шествия, в основном молодые девушки, около 14:00 собрались в сквере Симона Боливара и колонной выдвинулись к проспекту Независимости. В руках многие из них держали плакаты с протестными лозунгами. На протяжении всего пути их сопровождали микроавтобусы с силовиками, говорится на официальном сайте организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять жёсткие меры по пресечению протестных акций на улицах городов страны. Но это не изменит ситуацию и не остановит людей, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В это воскресенье, 25 октября, истечёт срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам. Эксперт считает, что власти и народ не сумеют прийти к диалогу. Он подчёркивает ключевую проблему: протестующие требуют ухода Лукашенко, он же хочет остаться.

По словам специалиста, дело может дойти до кровопролития и это может оказаться для Лукашенко даже выгодно — он сможет «закрутить гайки» и не идти на компромиссы. Безпалько считает, что Лукашенко сможет использовать действия протестующих, чтобы сказать, что они нарушают законодательство и у него не остаётся других решений, кроме жёстких мер.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства, писал NEWS.ru.