Правозащитники Белоруссии сообщили о 66 задержанных на митингах в Минске

https://static.news.ru/photo/070ce98e-3d4a-11eb-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

К этому моменту известно о том, что на несанкционированных воскресных акциях протеста в Минске полицейские забрали в участки 66 человек. Об этом заявил не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

Организация опубликовала список задержанных во время несанкционированных акций протеста в Минске, Смолевичах и Боровлянах недалеко от белорусской столицы, а также в Бресте.

Массовые акции протеста не утихают в Белоруссии с 9 августа, когда на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. Он пошёл на шестой срок, так как главный пост в республике он занимает с 1994 года.

Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Сейчас формат митингов изменился. Теперь люди собираются не в одном месте, а в нескольких локациях города небольшими группами.

Тихановская покинула Белоруссию, но ведёт активную политическую деятельность из Европы. 14 декабря она встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Темы, которые планируется обсудить в ходе двусторонней встречи президента Германии с лидером белорусской оппозиции, пока не обозначены.

Как сообщал NEWS.ru, силовики усилили контроль в протестных микрорайонах Минска.