Правоохранители в Минске стреляли из нелетального оружия

https://static.news.ru/photo/aff7afb8-1c69-11eb-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Для разгона демонстрантов на несанкционированной акции в столице Белоруссии силовики применяли нелетальное оружие. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Подтверждаю, что для пресечения выхода на МКАД и на проспекте Независимости было использовано нелетальное оружие для выстрелов в воздух, — сказала она.

Как рассказала Ганусевич, милиция предупреждает митингующих о том, что нельзя нарушать закон, выходя на несанкционированные акции. Людям также сообщают о том, что в отношении нарушителей может применяться физическая сила и спецсредства.

Представитель ГУВД также не подтвердила, что силовики использовали против митингующих светошумовые гранаты и стреляли в протестующих резиновыми пулями, как утверждают очевидцы.

Подробное сообщение будет в понедельник, — приводит слова Ганусевич ТАСС.

Оппозиция к действующей власти провела в Минске акцию, которой дали название «Дзяды» («Деды», «Предки»). Митинг, приуроченный ко Дню поминания предков, который отмечают 2 ноября, в Белоруссии проводится уже много лет. По традиции шествие проходит от центра Минска к Куропатам, расположенным на окраине белорусской столицы. Наиболее многочисленные шествия проходят по выходным, они сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Оппозиция объявила сегодняшнюю демонстрацию «Маршем против террора».

Акцию, приуроченную ко Дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы — месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано властями Белоруссии и проходило в рамках акций протеста, которые проводит оппозиция после президентских выборов 9 августа.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, ранее правозащитники сообщили, что в белорусской столице полицейские задержали 114 человек.