Правительство Латвии одобрило санкции против должностных лиц Белоруссии

https://static.news.ru/photo/222faa72-e6f0-11ea-aab0-fa163e074e61_660.jpg Эдгарс Ринкевичс Фото: XinHua/Global Look Press

Кабмин Латвии на заседании 25 августа одобрил введение индивидуальных ограничительных мер в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению членов латвийского правительства, за фальсификацию выборов и применение насилия в отношении участников акций протеста.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что республика запретит въезд примерно 30 чиновниками из соседнего государства, передаёт ТАСС. Министр также выразил надежду, что Евросоюз примет решение о санкциях против белорусских властей как можно скорее. Глава МИД отметил, что в Латвии не видят подвижек в этом вопросе, а потому вводят санкции самостоятельно. Рига накладывает ограничения на лиц, в отношении которых у латвийских властей «нет сомнений, что они несут ответственность как за фальсификацию результатов выборов, так и за насилие».

Мы смотрим примерно на 30 должностных лиц. В основном это представители Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Комитета госбезопасности и аппарата президента Белоруссии, — рассказал Ринкевичс.

После президентских выборов, прошедших 9 августа, в Белоруссии не прекращаются акции протеста. Действующий президент страны Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, одержал решительную победу, заявил, что за митингами стоят власти соседних стран, в том числе и Латвии. Как передавал NEWS.ru, эта реплика президента стала поводом для вызова белорусского посла Василия Марковича в МИД Латвии.

Министры иностранных дел всех государств Евросоюза подтвердили намерение ввести санкции против белорусских властей в первые дни после выборов. Замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмидт на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам заявила, что работа над санкциями против представителей руководства республики продолжается, новое обсуждение пройдёт в Берлине 27–28 августа.