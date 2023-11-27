Правда ли, что ВСУ применили в зоне СВО танки Abrams: кто и где их видел ВСУ начали использовать американские танки Abrams в зоне СВО

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

В Сети распространили первые фотографии американских танков M1 Abrams в рядах Вооруженных сил Украины. Где они были замечены, кто опубликовал фотографии, сколько танков Abrams есть у ВСУ и помогут ли они украинским войскам?

Где заметили танк Abrams

Первые фотографии танка M1 Abrams опубликовали военно-аналитические источники в социальных сетях. Одним из первых их опубликовал канал Status6. На двух фото американский танк был заснят на дороге в лесистой местности в неустановленном районе. Судя по состоянию деревьев, фотографии были сделаны поздней осенью.

В соцсетях утверждают, что танк M1A2 Abrams был заснят на Купянском направлении. Как отмечает в своем Telegram-канале Олег Царев, бронетехника на этом направлении почти не используется из-за непогоды и распутицы.

Telegram-канал bmpd отмечает, что танк на фото оборудован дистанционно управляемым боевым модулем M153 Protector CROWS, оснащенным системой стабилизации, термооптикой, лазерным дальномером и электронной системой прицеливания и наведения.

Сколько танков Abrams есть у ВСУ

Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что первые сообщения по поставке танков M1 Abrams на Украину появились в конце сентября 2023 года. В распоряжение ВСУ должна была поступить 31 такая боевая машина. По некоторым данным, до 7 танков были уничтожены ВС РФ или вышли из строя по другим причинам до того, как смогли встать в строй.

«Соединение, которое получило эти танки, держится в секрете. Зарубежными танками в данный момент оснащены несколько бригад ВСУ: 21-я ОМБр (танки Strv 122 / Leopard 2A5), 47-я ОМБр „Магура“ (Leopard 2A6), 82-я ОДШБр (танки Challenger 2), 44-я ОМБр (Leopard 1A5), 33-я ОМБр (Leopard 2A4). Кроме них, существуют 1-я и 3-я танковые бригады, однако ни одно из этих соединений пока официально не сообщало о получении танков M1 Abrams», — указывает «Военная хроника».

Авторы канала отмечают, что, по доступным данным, ВСУ получили танки Abrams без элементов динамической защиты ARAT и без противодроновой защиты.

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Abrams

Помогут ли ВСУ танки Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2023 года признал, что танки Abrams не смогли оказать влияния на ход боевых действий на Украине, поскольку ВСУ получили их слишком мало. По данным американского издания Business Insider, украинское командование понимает, что не сможет применить танки Abrams на поле боя, по крайней мере, до весны 2024 года из-за неподходящих погодных условий.

Военный эксперт Владимир Прохватилов напомнил в комментарии для NEWS.ru, что «все современные боевые танки абсолютно уязвимы перед всеми видами дронов».

«Сейчас, когда идет переход стратегической инициативы к российской армии, США не хотят, чтобы „Абрамсы“ засветились, не хотят видеть горящие „Абрамсы“, как уже засветились Leopard и Challenger. Наши танки выглядят лучше. Все современные боевые танки абсолютно уязвимы перед всеми видами дронов. Военная наука еще не нашла защиты для них, ну или пока приделают решетки сверху для Abrams, но это будет выглядеть достаточно позорно», — отметил Прохватилов.

Эксперт предположил, что Пентагон потребовал от украинских военных не подрывать репутацию «неуязвимого» американского танка.

«Абрамс» — такая же бесполезная с точки зрения перелома военных действий штука, как и любые предыдущие западные танки. В условиях того, что сейчас мы доминируем по применению электронных средств борьбы и ПВО, российская авиация успешно помогает армии, нет смысла их использовать. Я думаю, поступила инструкция из США — не суйте наши танки под огонь«, — отметил Прохватилов.

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