Познер оценил шансы Лукашенко на победу в президентских выборах

https://static.news.ru/photo/520b4242-d8cc-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер уверен, что вариант, при котором на ближайших выборах президента Белоруссии победит не Александр Лукашенко, невозможен. Ткое мнение высказал журналист в эфире TouTube-канала «И Грянул Грэм»

Лукашенко не проиграет — это сто процентов из ста. Что касается того, чтобы кто-нибудь другой там победил — это совершенно исключено, даже смешно об этом говорить, — заявил Познер.

Этим же он объяснил и бредовость, на его взгляд, версии о том, что пойманная в Белоруссии группа российских граждан, была специально туда заслана, чтобы, в случае проигрыша Лукашенко, присоединить Белоруссию к России. Ведь в противном случае, как считают сторонники такой теории, Минск начнёт сближение с Западом, чего не хочет допстить Кремль.

Я не могу вам ответить, что они там делают. Я совершенно не верю российской стороне, когда они начинают говорить, что они опоздали на какой-то самолет или еще что-то. Я не люблю, когда меня принимают за дурака. Но рассуждения, что они засланы туда, чтобы внезапным ударом сделать Беларусь частью Российской Федерации, — по-моему, это глупость, — добавил телеведущий.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Выдать эту группу лиц уже попросил Киев. Накануне генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции. Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. А сегодня Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Теории с присоединением Белоруссии, о которой говорил Познер, придерживается, в частности обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут. В своей публикации он обращает внимание на то, что заложником ситуации становится в данном случае и Евросоюз, писал NEWS.ru.