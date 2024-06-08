«Позиция Азербайджана однозначна»: Алиев высказался о ситуации в Газе Алиев заявил о необходимости создания независимого палестинского государства

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Ильхам Алиев

Позиция Азербайджана в отношении палестино-израильского конфликта однозначна, заявил президент республики Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси. По словам азербайджанского лидера, которые приводит его канцелярия, необходимо создать независимое палестинское государство, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

Позиция Азербайджана однозначна — должно быть создано независимое Палестинское государство, Восточный Иерусалим должен быть его столицей, — сказал он.

Алиев призвал остановить кровопролитие в секторе Газа и решить все вопросы путем переговоров. Он отметил, что Баку поддерживает усилия Египта в этих направлениях, и попросил принять во внимание инициативы Каира.

Парламент Словении ранее проголосовал за признание палестинского государства. Указ поддержали 52 из 90 членов законодательного органа власти. Таким образом Словения стала 147-й страной, признавшей независимость Палестины. До этого аналогичное решение поддержали Ирландия, Норвегия и Испания.

В начале месяца Нетаньяху заявил, что Израиль готов прекратить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ по истечении этого срока продолжит боевые действия, пока не достигнет всех поставленных целей. В их числе — полное уничтожение движения ХАМАС.