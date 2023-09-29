Появилось видео с брошенными позициями вооруженных формирований в Карабахе

Фото: @azerbaijan_mod/youtube.com

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, снятое на участке дороги Шуша — Ханкенди. На записи, которую разместили на официальном YouTube-канале ведомства, запечатлены оборудованные позиции, принадлежавшие армянским вооруженным формированиям.

Судя по видео, сейчас укрепления полностью разрушены. Среди обломков можно разглядеть оставленные личные вещи, а на земле лежит флаг Армении.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркивали в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о проведении операции.

На следующий день при посредничестве руководства миротворцев РФ была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Позднее в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. После объявления режима тишины в регионе начался процесс демилитаризации. Как сообщал пресс-секретаря Минобороны республики Анар Эйвазов, разоружение ведется совместно с российскими миротворцами.