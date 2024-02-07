Появилось видео празднования победы Алиева в Баку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Баку вечером собрались на площади, чтобы отпраздновать победу действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередных выборах главы государства. Видео с мероприятия появилось в распоряжении NEWS.ru.

На видео видно, как люди в столице республики стоят с флагами государства и правящей партии «Новый Азербайджан». Играет музыка, граждане улыбаются и танцуют. Собрались люди всех возрастов, многие пришли вместе с детьми.

Внеочередные выборы президента Азербайджана состоялись 7 февраля. Представитель Центризбиркома республики Фарид Оруджев сообщил, что по состоянию на 17:00 (16:00 мск) явка составила 70,85%.

Американская организация Oracle Advisory Group опубликовала результаты экзитпола на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, согласно которым за действующего главу государства Ильхама Алиева проголосовали 93,9% избирателей. Представитель Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум отметил, что прошедшие в республике выборы олицетворяют победу демократии.

Ранее было опубликовано видео голосования Алиева на избирательном участке в Ханкенди. Он прибыл для голосования в Карабах вместе с семьей.