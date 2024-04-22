Появилось видео, на котором армяне пытаются сорвать делимитацию границы Sputnik Армения показал попытку срыва делимитации границы с Азербайджаном

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Тавушская область. Люди на трассе в районе села Киранц. Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана

Издание Sputnik Армения опубликовало видео, на котором жители Тавушской области Армении бегут к позициям своих вооруженных сил у населенного пункта Воскепар, чтобы помешать старту делимитации границы с Азербайджаном. По данным издания, попытка протеста оказалась безуспешной.

Как пишет Sputnik Армения, специалисты приступили разминированию территории, прилегающей к церкви Святой Богородицы. Предполагается, что именно там будет проходить новая граница по итогам делимитации. К работе привлечено до 25 саперов.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года.

Также страны договорились завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля. Обсуждение вопроса проходило под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением достигнутую с Азербайджаном договоренность о демаркации госграницы. По его словам, Баку и Ереван своими подписями подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и подтвердили, что создаются не новые границы, а воспроизводятся де-юре границы на момент распада Советского Союза.