Появилось видео, как женщина выпала на ходу из автобуса Orda: в Астане женщина выпала из автобуса на ходу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка выпала из едущего автобуса в Астане, пишет Telegram-канал Orda. Состояние пострадавшей не уточняется.

Отмечается, что ни водитель, ни другие очевидцы помощь ей не оказали. На кадрах видно, что женщина зашла на площадку в транспорте, двери которого внезапно раскрылись.

Пассажирка обратилась в полицию, пишет канал. После того как водитель выплатил пострадавшей компенсацию, женщина отказалась от претензий. На работе водителю вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск в Татарстане. По предварительной информации, водитель превысил скорость и вылетел в кювет. В момент аварии в транспорте находились 40 человек, их осмотрели сотрудники скорой помощи, никто не пострадал. На кадрах видно, что транспортное средство опрокинулось в сугробах набок.

В Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова и Топольчанской автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщалось о смертельном ДТП в Москве, где такси наехало на женщину. Горожанка попыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешехода. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте.