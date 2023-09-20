Появилось фото толп беженцев в Ходжалинском аэропорту в Карабахе

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Армянские беженцы, проживающие в Карабахе, массово направились в Ходжалинский аэропорт в Ханкенди на фоне ситуации в регионе. В Сети появилось фото, сделанное не территории воздушной гавани. По предварительным данным, беженцы ждут решения вопроса по выезду с территории Карабаха.

На территории аэропорта стоят машины скорой помощи. По условиям соглашения между Арменией и Азербайджаном, Баку должен предоставить коридор для эвакуации жителей и военнослужащих армии Арцаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя и пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, а также жизнедеятельности населения региона в рамках конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в Евлахе 21 сентября.