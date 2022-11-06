Появились уникальные кадры с переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Фото: kremlin.ru

Появились уникальные кадры с переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Трехсторонняя встреча, на которой обсуждалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, прошла в Сочи 31 октября.

Перед выходом к журналистам лидеры уже втроем общались более двух часов, на ходу, что называется, утрясая текст итогового заявления с помощью своих министров, — следует из опубликованного материала.

По результата переговоров в Сочи лидерами стран был принят трехсторонний документ, в котором, в том числе, подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе, а также подтвердили намерение приложить дополнительные усилия по решению остающихся задач, включая гуманитарные вопросы.

Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. Азербайджан и Армения условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, в чем Россия будет оказывать всяческое содействие.

Участники саммита акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между экспертными сообществами, представителями общественности, религиозными лидерами при содействии России, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия между народами республик.