Появились подробности аварии на крупнейшей ГРЭС в Казахстане На крупнейшей ГРЭС Казахстана из-за аварии не работают четыре энергоблока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане на крупнейшей электростанции — Экибастузской ГРЭС-1 — произошла авария, в результате которой была остановлена работа четырех из восьми энергоблоков, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго республики. Причины ЧП не уточняются.

28 июня текущего года в 05:24 (03:24 мск) произошло технологическое нарушение в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», в результате были остановлены энергоблоки № 2, 3, 4, 7, — указано в заявлении.

Также сообщается, что генерация электроэнергии на объекте снизилась до 320 МВт с первоначальных 2080. К месту происшествия направлена экспертная группа, также инициировано расследование обстоятельств ЧП. Другие подробности инцидента, а также сроки восстановления работы станции не приводятся.

Похожие происшествия на Экибастузской ГРЭС-1, а также на Экибастузской ГРЭС-2 были зафиксированы в октябре 2021 года. Тогда на станциях работу приостановили несколько крупных энергоблоков мощностью по 500 МВт, что поставило под угрозу сохранения необходимой мощности энергосистемы на границе с Россией.

Ранее в Эквадоре сообщили о масштабной аварии на линиях электропередачи, в результате чего по всей стране стали наблюдаться проблемы с подачей электричества. Министр общественных работ Роберто Луке заявил, что власти прилагают все усилия для решения проблемы, однако причины инцидента он не уточнил.