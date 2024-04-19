Появились новые кадры вывода российских миротворцев из Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Caliber опубликовал видео, на котором запечатлена перевозка военной техники российских миротворцев с территории Азербайджана. На кадрах можно заметить, что в партию машин вошли БТР-82А.

В коротком видео заметно, что военную технику погрузили на специальные железнодорожные платформы. Судя по кадрам, колонна протянулась на несколько километров. Вывод боевых машин производится через станцию Геран. В Россию боевые машины вернутся через погранпункт «Ялама».

Ранее в Сети опубликовали кадры того, как контингент российских миротворцев, находившихся в Карабахе по соглашению 2020 года, покидает территорию Азербайджана. На видео заметно, что миротворцы без спешки собрали вещи и сели в грузовые машины. После автомобили в сопровождении полиции доставили россиян на железнодорожный вокзал.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что отвод миротворческого контингента с азербайджанской территории закономерен и логичен. По его словам, миротворцы возвращаются, поскольку конфликт вокруг Карабаха улажен. Сенатор подчеркнул, что миротворцы выполнили свою миссию достойно, а сам вывод проходит планомерно.