Появились кадры задержания в аэропорту Кишинева пассажиров из Москвы РБК опубликовал кадры задержания в аэропорту Кишинева пассажиров из Москвы

Агентство РБК опубликовало в Telegram-канале видео с задержанием в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывших домой после съезда молдавской оппозиции в Москве. На кадрах женщина требует от мужчин в военной и полицейской форме убрать от нее руки. В этот момент к ним подходит еще один военный и они уводят ее из зала досмотра.

В погранслужбе при этом заявили, что некоторые пассажиры, прибывшие из Москвы, препятствовали работе пограничников, провоцировали, оскорбляли их и оказывали сопротивление при досмотре багажа. По данным ТАСС, правоохранители под разными предлогами останавливали в аэропорту Кишинева только участников съезда молдавской оппозиции. Людей держали накануне практически взаперти без воды.

Ранее сообщалось, что часть участников встречи молдавской оппозиции, после возвращения в Кишинев, отправили на допрос. В пресс-службе молдавского блока «Победа» рассказали, что там их допрашивали по несколько часов и пытались запугать. Многим пришлось вызывать скорую помощь.