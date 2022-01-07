Появились новые кадры сноса памятника Назарбаеву в Алма-Атинской области

В Сети опубликованы новые видеокадры сноса памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане Алма-Атинской области 5 января. Сначала протестующие не смогли повалить статую вручную, поэтому подогнали армейский грузовик. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что памятник обмотан верёвками, которые тянет грузовик. В какой-то момент монумент падает, раскалываясь пополам. После того как статуя рухнула, митингующие начали бить по ней дубинками.

Скульптура была установлена в городе в 2016 году.

Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет, до марта 2019 года. Затем он занял пост пожизненного председателя Совета безопасности Казахстана и стал председателем правящей партии «Нур Отан». В его честь были названы множество улиц в разных городах страны, в том числе была переименована и столица республики Астана. Она получила название Нур-Султан.

Ранее издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев и его дочери с семьями покинули республику. В государстве остался только его брат — Болат Назарбаев. Власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее в МВД республики сообщили, что 7 января группа вооружённых людей в камуфляжной форме попыталась взять штурмом следственный изолятор в Талдыкоргане. Атаку удалось отразить, один нападавший был убит. В ходе столкновения погиб сотрудник СИЗО, ещё три человека получили ранения.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Власти республики ввели режим чрезвычайного положения, президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ распорядился направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения главы государства.

5 января Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. На этом посту он сменил Назарбаева.