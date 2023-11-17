Появились кадры с места взрыва у Ереванского университета

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В Сети появилось видео, снятое у Ереванского университета, где прогремел взрыв. На кадрах видны собравшиеся у здания вуза студенты, а также прибывшие на место происшествия представители экстренных служб.

По предварительным данным, взрыв произошел в одном из помещений химического факультета. Как сообщалось ранее, погиб один человек и еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

После взрыва часть студентов была эвакуирована с главного входа, другая — вышла самостоятельно через соседний факультет, поскольку корпуса связаны внутренними коридорами. Причина взрыва пока не называется.

Ранее сообщалось, что в Томске после взрыва эвакуировали учащихся школы № 19. По данным Telegram-каналов, в образовательном учреждении взорвался аккумулятор вейпа, лежавшего в рюкзаке одного из школьников. Педагоги оперативно вывели детей из здания и вызвали на место ЧП сотрудников Росгвардии. После того, как силовики проверили школу, учащиеся вернулись в классы. Пострадавших в результате инцидента нет, возгорания после взрыва не произошло.

До этого в подмосковном Сергиевом Посаде прошла эвакуация в школе № 2. Педагоги вывели детей на улицу из-за угрозы взрыва.