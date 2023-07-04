Появились фото нового лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Военкоры показали, как выглядит новый лагерь ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» соорудили в Могилевской области Белоруссии для себя новый полевой лагерь, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там они уже отрабатывают маневры с танками и тяжелой техникой.

Бойцы уже разместилась в Беларуси. Они отрабатывают танковые маневры, маневры с тяжелой техникой и штурмовые действия, — сообщили военкоры.

По их словам, один лагерь уже достроен под Осиповичами, другой планируется возвести под Барановичами.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Ранее руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО в настоящее время нет и в ближайшем будущем не возникнет. При этом он сослался на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина.