Потерявший 43 кг Саакашвили показал ребра на судебном заседании Саакашвили попросил отложить исполнение наказания по его делу из-за состояния здоровья

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задрал майку во время заседания Тбилисского городского суда, чтобы продемонстрировать свое физическое состояние. Его адвокаты требуют отложить исполнение судебного решения и дать политику пройти курс реабилитации в заграничной клинике.

Единственное, о чем я прошу, дать мне возможность адекватного лечения, — цитирует Саакашвили портал «Новости-Грузия».

Как поясняет проект Ассоциации ООН Грузии Civil Georgia, психореабилитационный центр «Эмпатия» опубликовал часть заключения о состоянии здоровья политика объемом 2 980 страниц. В документе представлен обзор состояния здоровья Саакашвили с 1 июня по 28 ноября. По заявлению центра, у бывшего президента диагностировано более 20 диагнозов или симптомов, из которых «около 10 диагнозов являются ведущими, что делает его состояние несовместимым с тюремным заключением».

Еще в начале декабря грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщал, что Саакашвили потерял 43 килограмма, находясь в заключении. В январе Саакашвили утверждал, что сотрудники тюрьмы отравили его.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, куда он вернулся впервые за восемь лет отсутствия. Ему инкриминировали ряд уголовных статей о нападении на политиков, растрате госсредств и подавлении гражданского общества.

В интервью Spiegel экс-президент Грузии повторил, что за его арестом стоит руководство России. Саакашвили считает, что оно дало указание нынешним властям Грузии не только осудить его, но и «уничтожить физически». Также он признал, что неудачно выбрал время для возвращения в Грузию, но неудачу он частично списал на людей из своего окружения. Они, по его мнению, работают на российские спецслужбы.