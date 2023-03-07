«Потери ВСУ больше»: Бахмутская крепость превращается в Артёмовский котёл Что происходит в районе Артёмовска, когда ВС РФ смогут взять его под контроль и какое значение имеет город для России и Украины — в материале NEWS.ru

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» на боевой позиции в южном секторе спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился усилить оборону Артёмовска (Бахмута) и помочь подразделениям ВСУ, попавшим в тактическое окружение. В офисе украинского президента заявили, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны города. Однако по множественным сообщениям российских и западных СМИ, ВСУ постепенно отступают. Что происходит в районе Артёмовска, когда ВС РФ смогут взять его под контроль и какое значение имеет город для России и Украины — в материале NEWS.ru.

«ВСУ в Артёмовске истощают свои ресурсы»

Боевые действия вблизи города начались в начале августа прошлого года, но постепенно кольцо вокруг населённого пункта сужается. ВСУ тратят в этих боях свои элитные подразделения и технику, истощая свои ресурсы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Орлов.

Цель российских вооружённых сил — достичь границы Донецкой и Луганской народных республик, то есть нынешних государственных границ РФ. Верховное командование поставило задачу взять Артёмовск, выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию. Украинская сторона защищает эту агломерацию, поскольку единственной удобной точкой для её защиты с восточной стороны служит Артёмовск, — рассказал эксперт.

Украинские военные утверждают, что российская армия бросила в бой на этом направлении свои лучшие подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня. Согласно этим оценкам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Реактивная система залпового огня «Град» в зоне проведения СВО

ВС РФ удалось взять противника в кольцо

Российская армия в этом районе для «обескровливания» противника применила тактику сжимания кольца, рассказал NEWS.ru военный журналист Виктор Сокирко.

До января нынешнего года военная операция российской армии на этом направлении носила позиционный характер. Затем она начала наступательные действия. От лобовых атак решили отказаться, дабы избежать потерь. Тактика сжимания кольца вокруг населённого пункта приносила свои результаты: шло уничтожение боевой техники и живой силы противника. Как отмечают российские военачальники, с которыми мне удалось поговорить, это тот редкий случай, когда обороняющийся противник несёт потери в разы больше, чем наши подразделения. Обычно всё бывает наоборот. Тактическому мастерству российского командования надо отдать должное, — считает собеседник интернет-издания.

По информации Сокирко, площадь контролируемых ВС РФ территорий вблизи и внутри самого Артёмовска стремительно растет и рано или поздно украинские военные будут просто вынуждены покинуть город. Эксперт считает, что для ВСУ стратегическое значение он потерял.

Есть мнение среди военных экспертов, что ВСУ не уходят из Артёмовска, чтобы сберечь арсеналы с вооружением, — продолжает Виктор Сокирко. — Украинские военные основательно готовили город к обороне. К тому же через него проходили транспортные логистические маршруты, поэтому здесь складировались боеприпасы для нескольких механизированных соединений. Это значит, что арсеналы могут до сих пор содержать противотанковые ракеты, мины, средства спутниковой разведки и многое другое. Из-за того, что кольцо сжимается, вывезти всё это украинские военные не могут. Поэтому сопротивляются до конца, но уж в крайнем случае попытаются, видимо, взорвать.

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Военный журналист привёл утверждения российских военных о том, что украинское командование само отрезает пути отступления своим военнослужащим. Есть данные, что на выезде из Артёмовска-Бахмута специально взорван мост на дороге в Часов Яр, что значительно затруднит отход формирований ВСУ.

Бригада Бориса Джонсона на месте боёв потеряла знамя

Бахмутская крепость, как называли город ВСУ, превращается в Артёмовский котёл, что «приближает полное освобождение Донбасса», отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Хроленко.

В начале весны отряды ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ пригороды Артёмовска: Парасковиевку, Берховку, Ягодное, Дубово-Васильевку, Ступки. Не смогли остановить российское наступление даже украинские диверсанты, взорвавшие артёмовскую дамбу и мосты. Ежедневно противник теряет здесь около 500 военнослужащих. С августа прошлого года здесь уничтожены десятки тысяч солдат и офицеров. У ВСУ 95-процентная вероятность гибели или ранения в течение двух недель. Под Артёмовском разбита «элитная» 24-я отдельная механизированная бригада «имени короля Даниила и Бориса Джонсона», которая базируется во Львовской области. Вояки бросили на поле боя знамя, а это значит, что бригада должна быть расформирована, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Александр Хроленко отметил, что миф о невероятном военно-экономическом потенциале НАТО разрушен, в том числе и под Артёмовском. Все усилия стран-союзниц с их вооружением на сотни миллиардов долларов не смогли существенно повлиять на доминирование российской группировки на украинском театре военных действий. По словам Хроленко, такие победы несут в себе большой морально-психологический заряд.

Продолжение успешного артёмовского наступления необходимо, чтобы на Западе осознали суровую неизбежность продолжения СВО до безусловного достижения ключевых целей Москвы, — продолжает Александр Хроленко. — Уже такой прогноз дала итальянская разведка в ежегодном отчёте национальному парламенту. Британская Daily Mail сообщила, что Россия приближается к «крупной военной победе» и «усиливает наступления на Бахмут». Запад в тревоге — их киевские партнёры не оправдывают надежд на поле боя. Стоит ли Западу инвестировать огромные средства в столь безнадёжное дело? Ситуация вокруг Артёмовска это хорошо продемонстрировала — в этом её символизм.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Интересно, что в США тоже подчёркивают символическое значение битвы за город, но в другом смысле — там сомневаются, что его оборона стоит столь больших жертв ВСУ. Как отметил министр обороны Ллойд Остин, практическую и стратегическую ценность Бахмут для Украины не представляет.