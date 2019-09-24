Военнослужащие, раненные при взрыве боеприпаса на полигоне близ города Арысь в Туркестанской области Казахстана, чувствуют себя удовлетворительно. Информацию об этом озвучила пресс-служба Минобороны республики.
На сегодняшний день состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Все они переведены в профильные отделения военного госпиталя, — цитирует сообщение РИА Новости.
После инцидента военная авиация доставила военнослужащих в медучреждение, что позволило достаточно быстро оказать им необходимую помощь.