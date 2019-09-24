https://static.news.ru/photo/fd71d9dc-dedd-11e9-ba49-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.kz

Военнослужащие, раненные при взрыве боеприпаса на полигоне близ города Арысь в Туркестанской области Казахстана, чувствуют себя удовлетворительно. Информацию об этом озвучила пресс-служба Минобороны республики.

На сегодняшний день состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Все они переведены в профильные отделения военного госпиталя, — цитирует сообщение РИА Новости .

После инцидента военная авиация доставила военнослужащих в медучреждение, что позволило достаточно быстро оказать им необходимую помощь.

Как писал News.ru, 21 сентября 10 военнослужащих получили ранения в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане.

Пострадавшие занимались ликвидацией последствий ЧП 24 июня, когда на одном из военных складов рядом с Арысью произошло возгорание, после которого начались взрывы боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Их родным вручили награды.