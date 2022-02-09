Постпред России при ООН заявил о возможности украинских провокаций в Крыму

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов призвал быть готовыми к любому развитию событий в российско-украинском кризисе, включая силовые действия Украины против россиян в Крыму или в граничащих с Украиной субъектах РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, власти Украины не прекращали различные провокации с начала антитеррористической операции на юго-востоке страны.

Дипломат отметил , что призывы к силовым действиям против российских граждан в Крыму появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых политиков.

Мы не можем игнорировать подобные высказывания и должны быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий, — подчеркнул Гатилов.

Он добавил, что эти провокации несколько лет назад фактически вылились в гражданскую войну, которую ведёт группа «узурпировавших власть» политиков.

Ранее Гатилов заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину. По его словам, в этом нет ни мотива, ни геостратегической цели, ни даже намёка на здравый смысл, к тому же в России предпочитают взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами.

Между тем российский посол в Минске Борис Грызлов сообщил, что Украину пытаются подтолкнуть к войне вопреки предвыборным обещаниям нынешнего президента Владимира Зеленского. По его словам, Киев продолжает нарушать пункты минских договорённостей, в том числе об отводе тяжёлых вооружений и разведении сил, а «партия войны» в стране за время президентства Зеленского стала лишь сильнее.