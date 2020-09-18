Постпред Белоруссии опроверг наличие политзаключённых в стране

https://static.news.ru/photo/edea4d4c-f9a7-11ea-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На срочных дебатах в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека, посвящённых белорусскому политическому кризису, постоянный представитель Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что в республике нет политических заключённых.

Заявления о наличии в стране политических заключённых не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовным кодексом, — пояснил Амбразевич.

Постпред также опроверг обвинения в сексуальном насилии против задержанных, пишет Lenta.ru. По словам Амбразевича, «зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами».

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее в СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии.