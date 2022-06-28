Посредник МГ ОБСЕ от РФ не принял приглашения обсудить Карабах

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Российский сопредседатель Игорь Ховаев не принял приглашения обсудить будущее Карабаха, говорится в заявлении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США в Twitter. Уточняется, что ранее сопредседатель Минской группы МГ ОБСЕ от Соединенных Штатов пообщался с коллегами, чтобы обсудить судьбу Карабаха.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня беседовал со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашения. Мы рассчитываем на продолжение работы Минской группы, — сказано в заявлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Минская группа ОБСЕ не обсуждалась в ходе переговоров, так как она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции. Министры отметили, что обсуждали процессы постконфликтного урегулирования, базой для которых являются три трехсторонних заявления.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что слухи о возрождении МГ ОБСЕ вызывают противодействия Баку. По его словам, этот институт потерял свое значение. Как известно, азербайджанская сторона выступает против урегулирования постконфликтной ситуации через «тройку» сопредседателей организации, так как считает ее «контрпродуктивной». В Ереване, напротив, привержены решению оставшихся вопросов в отношениях с Баку через МГ ОБСЕ.