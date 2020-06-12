Посольство Киргизии в Москве опровергло нападение на вице-консула

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Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки среди жителей Белоруссии выросло на 721 — до 53 241. За этот период умерли ещё пять человек, таким образом, за весь период пандемии в стране болезнь закончилась летальным исходом для 303 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

53 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 714 324 теста, — цитирует пресс-службу РИА Новости. В ведомстве также отметили, что «за весь период распространения инфекции на территории...