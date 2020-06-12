Посольство Киргизии в Москве опровергло нападение на вице-консула

Посольство Киргизии в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула Тиграна Кондахчяна. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что его избил в Москве неизвестный.
Это недостоверная информация. Две недели назад в Москве избили нашего соотечественника, он не вице-консул. А вице-консул Тигран Кондахчян поехал разбираться с этим. Написали заявление в МВД России, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь киргизской дипмиссии в РФ Гулбарчын Байымбетова.
Как писал NEWS.ru, военнослужащие Киргизии прибудут в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Парадный расчёт Национальной гвардии примет участие в параде по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Киргизские военные второй раз в истории примут участие в этом знаменательном событии. Тренировки гвардейцы не прекращали даже во время карантина. Для участия в мероприятии отобраны отличники боевой учёбы, строевой подготовки, которые каждый день отрабатывали элементы парадного строя. Перед вылетом в Москву все военные сдадут тест на коронавирус.