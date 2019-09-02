https://static.news.ru/photo/f048584a-cd75-11e9-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва и Минск должны сконцентрироваться на вопросах углубления взаимной интеграции независимо от того, визиты каких зарубежных чиновников проходят. Об этом журналистам заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в белорусскую столицу.

Дипломат призвал работать в той повестке, которая даст новые качества социальной жизни, обеспечит открытость, поддержку и большее взаимодействие гражданам обеих стран.

Сегодня, как мне кажется, значительно важнее для нас обратить внимание на ход обсуждения вопросов интеграционной повестки, сверку позиций, учёт той практики, которая сложилась сегодня, и учёт тех выводов, которые сделают экономическое взаимодействие более успешным завтра, чем делать какие бы то ни было прогнозы или давать оценки, с чем приехал Болтон, что он сказал, какие последствия это будет нести, — сказал посол, комментируя мнение некоторых экспертов о том, что чиновник из США приезжал, чтобы подкупить Минск и «отвратить» его от Москвы.

Напомним, 29 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с советником Дональда Трампа Джоном Болтоном. По итогам встречи американский чиновник заявил, что белорусам не хватает независимости. Лукашенко в ходе общения с Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала. Он отметил, что командировка политика из Вашингтона оказала положительное влияние на его страну.