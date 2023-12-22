Посол России ответил, планирует ли Армения выходить из ОДКБ Посол России Копыркин: вопрос выхода Армении из ОДКБ не стоит на повестке дня

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Вопрос выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности на данный момент не стоит на повестке дня, сообщил ТАСС посол России в Ереване Сергей Копыркин. Он уточнил, что ориентируется на заявления официальных лиц республики, которые не обсуждают соответствующую возможность, несмотря на отказ посещать заседания ОДКБ. Дипломат также напомнил, что в следующем году Армения будет осуществлять председательство в Евразийском экономическом союзе.

По данному вопросу мы ориентируемся в первую очередь на официальные заявления армянского руководства, согласно которым вопрос выхода Республики Армении из ОДКБ в настоящее время не стоит на повестке дня. Как известно, в следующем году Республика Армения будет осуществлять председательство в Евразийском экономическом союзе, — сказал Копыркин.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев выразил мнение, что Ереван «ведет себя странно». Таким образом он прокомментировал заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что ОДКБ саботировала его призыв ввести войска в приграничные районы Армении. Депутат напомнил, что Ереван вообще не обращался за помощью ОДКБ официально.