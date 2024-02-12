Посол РФ заявил о готовности Москвы восстановить маршрут в Нахичевань

Фото: МИД РФ

Михаил Евдокимов

Россия готова восстановить маршрут в Нахичевань за свой счет, однако армянская сторона затягивает переговоры по данному вопросу, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью «Известиям». Он подчеркнул, что наличие стабильного транспортного маршрута между основной частью Азербайджана и его эксклавом является крайне важным вопросом для властей республики.

Евдокимов напомнил, что сообщение с Нахичеванью было прервано во время первого вооруженного конфликта в Карабахе. По словам дипломата, Россия готова восстановить маршрут за свой счет, однако для этого необходимо добиться проведения переговоров с Арменией. В настоящее время грузовой автомобильный транспорт добирается до эксклава по маршруту, проходящему через территорию Ирана. В 2023 году было подписано соглашение о строительстве железнодорожного пути.

Сейчас главное — построить железнодорожные пути из Турции в Нахичевань, планируется двухколейка — европейская и советская. Соответственно, мы получим возможность везти грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахичевань, — подытожил посол.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван готов открыть сухопутную связь между Азербайджаном и Нахичеванью через свою территорию на тех же условиях, что и Иран. Речь идет об открытии автомобильного и железнодорожного сообщения.