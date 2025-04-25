Посол РФ встретился с властями Киргизии после задержаний соотечественников Посол России Вакунов встретился с главой ГКНБ Киргизии после ряда задержаний

Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Посол России в Киргизии Сергей Вакунов провел встречу с главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбеком Ташиевым, сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан». Беседа состоялась на фоне задержаний нескольких россиян по обвинениям в наемничестве.

Как уточнил канал, Вакунов и Ташиев обсудили произошедшее. Согласно его сведениям, следствие не исключило вариант пересмотра меры пресечения задержанным гражданам России. В частности, их могут поместить под домашний арест.

В среду, 23 апреля, в Киргизии была арестована сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Она подозревается в вербовке бойцов для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Секериной грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, она была арестована по ложным показаниям.

Позднее главный редактор «Регнума» Марина Ахмедова рассказала, что вместе с Секериной был задержан эксперт по Африке и Центральной Азии и обозреватель информационного агентства Виктор Васильев. Он также проходит по делу о вербовке наемников.

Как отметили в посольстве России в Киргизии, после задержания Секериной отношения Москвы и Бишкека останутся на прежнем уровне стратегического партнерства. Представитель посольства подтвердил намерение РФ продолжать диалог.