Посол РФ в Белоруссии заявил о «беспрецедентном давлении» на Минск и Москву

https://static.news.ru/photo/699466e2-4879-11eb-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На Москву и Минск оказывается беспрецедентное давление в рамках «глобальных планов» по отрыву двух братских народов. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Cегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России, — заявил Мезенцев в интервью белорусском телеканалу СТВ.

Дипломат подчеркнул, что санкции, которые ввели Евросоюз и США в отношении властей РБ, являются не ответом на политическую ситуацию в республике, а инструментом вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков. Всё это делается, по словам Мезенцева, в рамках борьбы «больших стран» за свои национальные и экономические интересы в мире, которые сложились из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, США ввели ограничительные меры в адрес нескольких организаций и белорусских официальных лиц. В стоп-лист попал и заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Среди организаций — Центральная комиссия по выборам, спецназ «Альфа» и минский ОМОН.

Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов».