В России рассказали, как США рассматривают отношения с Ереваном МИД РФ: США видят отношения с Арменией в контексте противостояния с Россией

Вашингтон рассматривает отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой, заявил армянскому порталу 24News посол России в Армении Сергей Копыркин. По его словам, это опасно и может нанести реальный ущерб связям двух стран.

К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном, — заявил он.

Ранее политолог Алексей Наумов заявил, что при нынешней власти в Армении Россия теряет союзнические отношения с этой республикой. По его словам, премьер-министр страны Никол Пашинян ведет антироссийский курс, чтобы сохранить власть. Однако, предположил эксперт, Ереван не вступит в ЕС.

Также стало известно, что Европарламент решил наращивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны на фоне пересмотра Ереваном «членства в ОДКБ». Согласно принятой на пленарном заседании в Страсбурге резолюции, республике также предложили подумать о подаче заявки в кандидаты в ЕС.

До этого Пашинян заявил, что Ереван имеет политическую волю продолжать углублять отношения с Европейским союзом. По его словам, Армения приветствует резолюцию Европарламента о том, что страна может получить статус кандидата на членство в ЕС.