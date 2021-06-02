Посол РФ в Армении посетил Сюникскую область на границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/05032a00-c43f-11eb-bdee-96000091f725_660.jpg Фото: Посольство России в Армении/facebook.com

Посол России в Армении Сергей Копыркин с 2 июня находится с рабочей поездкой в приграничной с Азербайджаном Сюникской области, где ознакомился со службой российских и армянских пограничников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства.

Глава российского диппредставительства ознакомился со службой российских и армянских пограничников на постах, выставленных на участке границы вдоль автодороги Горис — Капан (н. п. Воротан, Шурнух), а также со спецификой решаемых сотрудниками Пограничной службы ФСБ России задач, — сказали в российском посольстве.

В административном центре области Капане Копыркина встретил мэр города Геворг Парсян, который рассказал ему о социально-экономической ситуации, а также выразил благодарность России за участие её пограничников в обеспечении безопасности в регионе.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых военных Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. Российская сторона предложила создать трёхстороннюю комиссию по демаркации и делимитации границы.