Посол РФ рассказал о значении переговоров Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/9aaa4cce-f9c8-11ea-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи подтвердили особую систему отношений между двумя странами. Такое мнение выразил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Масштабные, продолжительные, содержательные переговоры глав государств подтвердили ожидаемое и давно привычное — особую систему отношений двух братских государств, — сказал он.

По его словам, кредит Белоруссии будет выдан Россией после дополнительных переговоров, однако оснований для сомнений в том, что это произойдёт, нет. Об этом Мезенцев сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Россия неизменно исполняет свои союзнические обязательства, — отметил посол.

Мезенцев также отметил, что совместные военные учения Вооружённых сил России и Белоруссии — это ответ силам в соседних государствах, уверенным в возможности раскачать обстановку, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение.