Посол РФ рассказал о значении переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи подтвердили особую систему отношений между двумя странами. Такое мнение выразил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
Масштабные, продолжительные, содержательные переговоры глав государств подтвердили ожидаемое и давно привычное — особую систему отношений двух братских государств, — сказал он.
По его словам, кредит Белоруссии будет выдан Россией после дополнительных переговоров, однако оснований для сомнений в том, что это произойдёт, нет. Об этом Мезенцев
Россия неизменно исполняет свои союзнические обязательства, — отметил посол.
Мезенцев также отметил, что совместные военные учения Вооружённых сил России и Белоруссии — это ответ силам в соседних государствах, уверенным в возможности раскачать обстановку,
Ранее NEWS.ru писал о том, что посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение.
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