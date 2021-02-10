Посол РФ прокомментировал обстановку в Белоруссии

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Вопросами целесообразности привлечения посредников, в том числе РФ, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и оппозиционерами в республике, должны заниматься не сторонние игроки, а представители народа РБ, рассказал журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Недовольные происходящим в РБ выступают за участие международных представителей в урегулировании политического кризиса в стране, спровоцированного выборами президента в августа 2020 года. Накануне экс-кандидат на пост лидера государства Светлана Тихановская рассказала, что «было бы замечательно», пригласи руководитель Франции Эммануэль Макрон российского коллегу Владимира Путина на переговоры с властями РБ в качестве посредника.

Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой «схему», когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать «рекомендации» соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц, — цитирует дипломата РИА Новости.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Накануне Генеральная прокуратура Белоруссии направила российским коллегам просьбу об экстрадиции Алексея Кудина, принимавшего участие в протестных акциях после президентских выборов в РБ. В Минске его обвиняют в нападении на сотрудника милиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Минске повредили городское имущество и должны компенсировать это. Такое заявление он сделал на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым.