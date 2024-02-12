Посол раскрыл задачи миротворцев РФ в Карабахе после завершения конфликта Посол Евдокимов: миротворцы РФ в Карабахе осуществляют патрулирование территории

Дислоцированные в Карабахе российские миротворцы после завершения контртеррористической операции Азербайджана в этом регионе осуществляют патрулирование территории, а также охраняют здания и культурные сооружения, сообщил в интервью газете «Известия» посол России в Баку Михаил Евдокимов. Сроки пребывания миротворческого контингента истекают в следующем году, Москва и Баку согласовывают следующий раунд переговоров по миротворцам, отметил он.

После завершения контртеррористической операции российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляет патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений, — рассказал дипломат.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что российским миротворцам в Карабахе надо сказать спасибо за то, что они предотвратили наиболее тяжкие последствия очередного военного столкновения. А премьер-министр Армении Никол Пашинян огульно обвиняет российских миротворцев в том, что они «не защитили армянское население» в Карабахе, отметил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обвинения политиков в Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе являются деструктивными. Она также сочла бездоказательными заявления об «этнических чистках» в Карабахе. Дипломат призвала Ереван представить хоть какие-нибудь свидетельства, подкрепленные ООН или другими организациями.