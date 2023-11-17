Посол ответил на вопрос о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве Посол Арутюнян: договоренностей о встрече глав МИД Армении и Азербайджана нет

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вагаршак Арутюнян

Конкретных договоренностей о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве пока нет, заявил «Интерфаксу» армянский посол в России Вагаршак Арутюнян в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума. По его словам, Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении переговоров.

Есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по графику рабочему. Поэтому здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование, — сообщил Арутюнян.

Он подчеркнул, что власти Армении не отказываются ни от каких предложений. Как отметил посол, работа по организации встречи ведется.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что Баку отказался от встречи с главой внешнеполитического ведомства Армении в Вашингтоне. По информации ведомства, это связано с высказываниями помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, обвинившего Азербайджан в нарушениях принципов и норм международного права в Карабахе.

В Баку считают эти заявления необоснованными, неэффективными и неприемлемыми. Азербайджанский МИД указал на односторонний подход Вашингтона к конфликту, из-за чего США могут потерять посредническую роль между государствами.