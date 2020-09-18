Посол оценил потенциал Союзного договора между РФ и Белоруссией

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Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение.

На разных этапах договор работал чуть интенсивнее, менее. В какие-то моменты стороны отводили его, что называется, в дальний угол. Но никогда никто не ставил под сомнение его масштаб и потенциал, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Мезенцев добавил, что Москва хотела бы, чтобы те программы, которые будут помогать сегодня национальной экономике республики, в том числе во взаимодействии с партнёрами в России, были представлены обществу.

Чтобы никто не думал о том, что кто-то там за закрытыми дверями готовит какие-то схемы, интеграционные подходы. Публичный договор, безусловно, предопределяет публичную работу, — заключил посол.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства.

В последние два года страны возобновили переговоры об интеграции. Путин и Лукашенко якобы договариваются о 31-й так называемой «дорожной карте». Это шаги, которые должны приблизить интеграцию. При этом и Москва, и Минск подчёркивают, что речи о создании едииного государства не идёт.

Ранее белорусский президент назвал неправдой сообщения о том, что ему предлагали пост спикера Госдумы в объединённом государстве РФ и Белоруссии, писал NEWS.ru.