Посол оценил потенциал Союзного договора между РФ и Белоруссией

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение.
На разных этапах договор работал чуть интенсивнее, менее. В какие-то моменты стороны отводили его, что называется, в дальний угол. Но никогда никто не ставил под сомнение его масштаб и потенциал, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Мезенцев добавил, что Москва хотела бы, чтобы те программы, которые будут помогать сегодня национальной экономике республики, в том числе во взаимодействии с партнёрами в России, были представлены обществу.
Чтобы никто не думал о том, что кто-то там за закрытыми дверями готовит какие-то схемы, интеграционные подходы. Публичный договор, безусловно, предопределяет публичную работу, — заключил посол.
Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства.
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