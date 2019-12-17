https://static.news.ru/photo/c7ba3442-2163-11ea-886c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил отставку посла республики в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста.

Решение главы государства отражено в соответствующем распоряжении.

63-летний Имангали Тасмагамбетов занимал свой пост с февраля 2017 года. До этого он работал заместителем премьер-министра республики, министром обороны, руководителем администрации Астаны (ныне Нур-Султан) и Алма-Аты.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины вызвал посла Казахстана Самата Ордабаева в связи с высказыванием президента республики о Крыме.