Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил отставку посла республики в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста.
Решение главы государства отражено в соответствующем распоряжении.
63-летний Имангали Тасмагамбетов занимал свой пост с февраля 2017 года. До этого он работал заместителем премьер-министра республики, министром обороны, руководителем администрации Астаны (ныне Нур-Султан) и Алма-Аты.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины вызвал посла Казахстана Самата Ордабаева в связи с высказыванием президента республики о Крыме.
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