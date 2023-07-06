Посол Грузии на Украине пообещал покинуть Киев в четверг

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Грузинский посол в Киеве Георгий Закарашвили рассказал телеканалу «Рустави 2» о своих планы покинуть территорию Украины до 12:00 в четверг, когда закончится отведенный ему 48-часовой срок, установленный украинскими властями. Он отметил, что из Киева до границы можно доехать только на поезде или автомобиле

Отсчет времени начался после моей встречи вчера (с МИД Украины), и 48 часов заканчиваются завтра в 12:00. Я сделаю все возможное, чтобы покинуть Украину до 12:00 завтра, учитывая, что, как известно, путешествие из Киева к границе возможно только на поезде или автомобиле, — заявил посол.

В ходе заседания 3 июля Саакашвили показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах можно заметить впалые щеки бывшего президента. Он также показал торчащие ребра и впалый живот.

Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Экс-президент был приговорен к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате государственных бюджетных средств.